 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минобрнауки не поддержало новые льготы для абитуриенток с детьми

Существующий перечень индивидуальных достижений, которые учитываются при поступлении в вуз, достаточен, считают в Минобрнауки. Ранее сенатор Кутепов предложил давать дополнительные баллы абитуриенткам с детьми
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

Министерство образования и науки считает перечень индивидуальных достижений, которые учитывает вуз при поступлении абитуриента, достаточным и полным. Так ведомство прокомментировало РБК инициативу председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Он в конце сентября направил в министерство предложение ввести дополнительные преференции при поступлении абитуриенткам, имеющим детей, и начислять им дополнительные баллы.

В пресс-службе Минобрнауки добавили, что как само ведомство, так и руководство университетов всесторонне поддерживают молодые студенческие семьи и обучающихся с детьми. Например, в 47 вузах открыты комнаты матери и ребенка, в 43 вузах есть группы кратковременного пребывания детей, а в 22 — детские сады или иные учреждения дошкольного образования. В новых университетских кампусах и общежитиях строят специальные семейные жилые блоки, указано в комментарии министерства.

В числе других мер поддержки — индивидуальные учебные планы для молодых мам и переход с платного обучения на бесплатное для женщин, родивших ребенка в период обучения, это возможно по инициативе вуза, сообщили в Минобрнауки.

Сенатор Кутепов указывал, что начисление максимального количества дополнительных баллов к результатам экзаменов для абитуриенток с детьми может стать еще одним шагом для обеспечения получения женщиной высшего образования, а также станет мерой «профилактики прерывания беременности».

Сейчас при поступлении в вуз можно получить до 10 дополнительных баллов к сумме баллов ЕГЭ. Среди оснований для их начисления — спортивные достижения, волонтерская деятельность, победы в олимпиадах, окончание школы с медалью, за наличие ребенка сейчас дополнительные баллы не предусмотрены.

При рождении ребенка многие вузы начисляют единовременную материальную помощь, есть меры поддержки на уровне регионов. Например, в Москве студенческим семьям может быть компенсирован рост стоимости продуктов питания, в Санкт-Петербурге студенческие семьи могут оформить ежемесячную социальную выплату, которая в этом году составляет 5027 рублей.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

Телеканал HBO обещает раскрыть личность создателя биткоина

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
Минобрнауки вузы поступление Дети льготы
Материалы по теме
Счетная палата раскрыла число россиян с «серийной» льготной ипотекой
Финансы
Перечень экзаменов для поступления в вузы изменят в 2025 году
Общество
Путин заявил, что в России до конца года построят более 400 новых школ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 03 окт, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 03 окт, 17:56
Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина ВосканьянцОбщество, 15:13
Суд в Красноярске дал матери условный срок за истязание дочериОбщество, 15:04
Bloomberg рассказал, почему иностранцы по-прежнему вкладываются в РоссиюПолитика, 15:03
Bloomberg узнал о подготовке санкций ЕС против Ирана за связи с РоссиейПолитика, 15:01
В Севастополе дали 14 лет местному жителю по делу о госизменеПолитика, 14:55
Алиев пожаловался на неблагодарность США к АзербайджануПолитика, 14:53
В Москве простились с Вячеславом ДобрынинымОбщество, 14:50 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
С начала года в Москве отдали под заселение 44 новых ЖК по реновацииГород, 14:48
«Купер» запустил Telegram-приложение для партнеровПресс-релиз, 14:43
Акта нет, но вы платите. Что будет, если вовремя не подписать документыPro, 14:42
На ЗАЭС назвали убийство экс-главы совета депутатов Короткого терактомПолитика, 14:41
Карта района: как Неглинная стала точкой притяжения для предпринимателейСтиль, 14:40
Путин прислал венок на церемонию прощания с ДобрынинымОбщество, 14:39
«Купер» запустил Telegram-приложение для партнеровПресс-релиз, 14:39