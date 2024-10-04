Минобрнауки не поддержало новые льготы для абитуриенток с детьми

Существующий перечень индивидуальных достижений, которые учитываются при поступлении в вуз, достаточен, считают в Минобрнауки. Ранее сенатор Кутепов предложил давать дополнительные баллы абитуриенткам с детьми

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Министерство образования и науки считает перечень индивидуальных достижений, которые учитывает вуз при поступлении абитуриента, достаточным и полным. Так ведомство прокомментировало РБК инициативу председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Он в конце сентября направил в министерство предложение ввести дополнительные преференции при поступлении абитуриенткам, имеющим детей, и начислять им дополнительные баллы.

В пресс-службе Минобрнауки добавили, что как само ведомство, так и руководство университетов всесторонне поддерживают молодые студенческие семьи и обучающихся с детьми. Например, в 47 вузах открыты комнаты матери и ребенка, в 43 вузах есть группы кратковременного пребывания детей, а в 22 — детские сады или иные учреждения дошкольного образования. В новых университетских кампусах и общежитиях строят специальные семейные жилые блоки, указано в комментарии министерства.

В числе других мер поддержки — индивидуальные учебные планы для молодых мам и переход с платного обучения на бесплатное для женщин, родивших ребенка в период обучения, это возможно по инициативе вуза, сообщили в Минобрнауки.

Сенатор Кутепов указывал, что начисление максимального количества дополнительных баллов к результатам экзаменов для абитуриенток с детьми может стать еще одним шагом для обеспечения получения женщиной высшего образования, а также станет мерой «профилактики прерывания беременности».

Сейчас при поступлении в вуз можно получить до 10 дополнительных баллов к сумме баллов ЕГЭ. Среди оснований для их начисления — спортивные достижения, волонтерская деятельность, победы в олимпиадах, окончание школы с медалью, за наличие ребенка сейчас дополнительные баллы не предусмотрены.

При рождении ребенка многие вузы начисляют единовременную материальную помощь, есть меры поддержки на уровне регионов. Например, в Москве студенческим семьям может быть компенсирован рост стоимости продуктов питания, в Санкт-Петербурге студенческие семьи могут оформить ежемесячную социальную выплату, которая в этом году составляет 5027 рублей.