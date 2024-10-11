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Политика ,  
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Кадры задержания троих членов банды Басаева

Кадры задержания троих членов банды Басаева
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В Волгоградской области, в Дагестане и Карачаево-Черкессии силовики задержали троих бывших участников нападения банды Шамиля Басаева и Хаттаба на бойцов 6-й роты псковских десантников в 2000 году. Во время того нападения погибли 84 российских военнослужащих.

Задержанные — все граждане России — Адам Магамадов, Самаил Батаев и Рустам Чагилов. Их обвинили в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. «Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются», — заявили в ФСБ.

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ФСБ задержание уголовное дело
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