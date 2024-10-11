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ФСБ сообщила о задержании троих членов банды Басаева и Хаттаба

ФСБ: задержаны еще 3 участника нападения банды Басаева на псковских десантников
Задержанные участвовали в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, заявила спецслужба. Тогда из 90 оборонявшихся выжили лишь шестеро, боевики потеряли от 400 до 500 человек

ФСБ сообщила о задержании троих членов банды Басаева и Хаттаба
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Силовики задержали еще троих участников нападения банды Шамиля Басаева и Хаттаба на бойцов 6-й роты псковских десантников в 2000 году, в результате которого погибли 84 российских военнослужащих, сообщили РБК в Центре общественных связей ФСБ.

Задержанными оказались Адам Магамадов, Самаил Батаев и Рустам Чагилов, 1973, 1979 и 1978 годов рождения соответственно, все — граждане России. Первого задержали в селе Абганерово Светлоярского района Волгоградской области, второго — в селе Покровское Хасавюртовского района Дагестана, а третьего — в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики.

Всех троим предъявлены обвинения по ст. 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК. «Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются», — подчеркнули в ФСБ.

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Банда Басаева и Хаттаба действовала на территории Чечни и Дагестана в годы второй чеченской войны. В ее состав входили около 1,5 тыс. человек. Участники банды совершили несколько крупных терактов, в том числе в Буденновске, жертвами которого стали около 130 человек, и в Театральном центре на Дубровке в Москве, где погибли 130 заложников.

Нападение банды на бойцов 6-й роты псковских десантников, также известное как «бой у высоты 776», произошло 29 февраля 2000 года. Тогда группа из 90 десантников вступила в бой с несколькими сотнями боевиков в Шатойском районе Чечни на рубеже сел Улус-Керт и Сельментаузен. В ходе боя погибли 84 российских военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили от 400 до 500 человек.

Несмотря на понесенные потери, боевики Басаева продолжали действовать в Чечне на протяжении еще нескольких лет. Самого вице-президента самопровозглашенной Ичкерии ликвидировали в 2006 году, Хаттаба — в 2002-м.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Шамиль Басаев Чечня Псков десантники чеченское бандформирование террористы ФСБ
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