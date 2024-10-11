В США спасли мужчину, плававшего на холодильнике после урагана «Милтон»

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Мужчину, зацепившегося за холодильник в десятках километров от побережья Флоридского залива, спасли в четверг, сообщает Береговая охрана США. Спасатели публикуют кадры с места событий.

7 октября капитан рыболовного судна Capt. Dave сообщил Береговой охране, что судно вышло из строя, на борту был еще один человек. Спасатели, прилетевшие на вертолете, доставили их на станцию, а судно осталось дрейфовать.

9 октября капитан вернулся на судно для ремонта, но в порт не зашел. Как он сообщил позже, руль запутался в леске и вышел из строя. Береговая охрана проинструктировала его перед ураганом, который налетел на штат Флорида в тот же день, надеть спасательный жилет и оставаться на судне с аварийным радиомаяком, указывающим местоположение. Однако в тот же день мужчина перестал отвечать. В четверг экипаж вертолета нашел его. Он зацепился за холодильник примерно в 48 км от берега.

Командер Береговой охраны Дана Грейди рассказала, что ураган двигался со скоростью примерно 121–145 км/ч, волны поднимались приблизительно на высоту 7–8 м. Мужчина выжил благодаря «спасательному жилету, аварийному радиомаяку и холодильнику».

«Этот человек выжил в условиях кошмарного сценария даже для самого опытного моряка», — высказалась Грейди.

Выжившего доставили в больницу Тампы для оказания медицинской помощи.

В ночь на 10 октября во Флориде разбушевался «Милтон», ураган достигал 5-й категории (скорость порывов ветра до 195 км/ч). Урагану предрекали стать одним из самых разрушительных в истории. Ученые поспорили, достигнет ли «Милтон» пока не бывалой шестой категории. Президент США Джо Байден назвал ураган «штормом века». Однако шторм ослаб до 1-й категории (150 км/ч). Он прошел лишь небольшую часть пути и сейчас движется в сторону Атлантического океана. По данным NBC в результате урагана погибли 15 человек.