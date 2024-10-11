 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ТАСС узнал, что покушение на помощника депутата было спланированным

ТАСС: покушение на помощника депутата Алихаджиева было спланированным

ТАСС узнал, что покушение на помощника депутата было спланированным
Video

Покушение на жизнь помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева было заранее подготовленным, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, есть все основания полагать, что покушение было спланированным: нападавший дождался, пока Алихаджиев останется один дома, а после покинул поселок незамеченным.

Днем 11 октября Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту покушения в городе (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса).

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Политика
Рамзан Кадыров

По данным «Коммерсанта», речь шла о бывшем зампредседателе правительства Ингушетии Шерипе Алихаджиеве. По данным издания, неизвестный выстрелил в экс-чиновника четыре раза, после чего скрылся. Алихаджиева госпитализировали, он попал в реанимацию.

По версии следователей, 10 октября неизвестный, находясь на веранде дома в деревне Лапино, выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в Алихаджиева. Он получил два огнестрельных ранения. «Коммерсантъ» уточнил, что раненого прооперировали.

Алихаджиев стал зампредом правительства Ингушетии в 2006 году. За четыре года до этого на него также покушались. В то время он работал главой районной администрации Шалинского района Чечни. По словам экс-чиновника, самодельное взрывное устройство, которое удалось обезвредить, неизвестные заложили в его рабочий кабинет.

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Какую иномарку и как заказать из-за границы

Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
покушение Ингушетия Московская область Госдума
Материалы по теме
В Подмосковье совершили покушение на экс-зампреда правительства Ингушетии
Политика
Глава ФСБ увидел угрозу покушений на чиновников из-за взрывов пейджеров
Политика
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 10 окт, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 10 окт, 18:14
Глава МИД Германии Бербок заявила об отказе Путина говорить с ШольцемПолитика, 15:41
В «Сбере» сообщили о приостановке роста цен на жилье в РоссииНедвижимость, 15:39
В отряд «Барс-Белгород» вступил еще один замгубернатора регионаПолитика, 15:36
КНДР выдвинула ультиматум Южной Корее из-за дроновПолитика, 15:36
Как «цифровые кафедры» помогают экономике обрастать IТ-кадрамиНациональные проекты, 15:27
Банки начали отменять комиссии с застройщиков при выдаче ипотекиФинансы, 15:25
Кишинев ответил на призыв Тирасполя о референдуме словами о внешних силахПолитика, 15:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Наймите GPT: как улучшить бизнес-процессы с помощью генеративных моделейТренды, 15:18
Удача по цене коробка спичек: зачем играть в лотереиОтрасли, 15:10
Как в Индии поддерживают развитие рынка электрокаровОтрасли, 15:03
Отток денег из России продолжил сокращаться второй год подрядЭкономика, 14:57
В Bitwise назвали три условия для роста биткоина до $80 тыс. в 2024 годуКрипто, 14:51
Омбудсмен сравнила идею налога на бездетность с «битьем хлыстом»Общество, 14:51
Брокерам одобрили сделки второго этапа обмена активов россиян с ЗападомИнвестиции, 14:43