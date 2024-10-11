ТАСС узнал, что покушение на помощника депутата было спланированным

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Покушение на жизнь помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева было заранее подготовленным, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, есть все основания полагать, что покушение было спланированным: нападавший дождался, пока Алихаджиев останется один дома, а после покинул поселок незамеченным.

Днем 11 октября Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту покушения в городе (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса).

По данным «Коммерсанта», речь шла о бывшем зампредседателе правительства Ингушетии Шерипе Алихаджиеве. По данным издания, неизвестный выстрелил в экс-чиновника четыре раза, после чего скрылся. Алихаджиева госпитализировали, он попал в реанимацию.

По версии следователей, 10 октября неизвестный, находясь на веранде дома в деревне Лапино, выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в Алихаджиева. Он получил два огнестрельных ранения. «Коммерсантъ» уточнил, что раненого прооперировали.

Алихаджиев стал зампредом правительства Ингушетии в 2006 году. За четыре года до этого на него также покушались. В то время он работал главой районной администрации Шалинского района Чечни. По словам экс-чиновника, самодельное взрывное устройство, которое удалось обезвредить, неизвестные заложили в его рабочий кабинет.