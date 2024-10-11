В начале декабря в Москве пройдет форум ВТБ «Россия зовет!»
В Москве 4–5 декабря состоится инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!», сообщили РБК в пресс-службе банка.
Тема этого года — «Будущее капитала и капитал будущего». В первый день участники обсудят тренды в макроэкономике. Поиск партнеров в дружественных странах и развитие финансового суверенитета России — темы второго дня конференции.
На полях форума пройдут встречи и заседания с участием представителей органов власти, бизнесменов, инвесторов и руководителей российских и международных компаний.
Выступления спикеров на сессиях будут доступны в прямом эфире.
В пленарном заседании предыдущего форума «Россия зовет!» принял участие президент Владимир Путин. В частности, политик заявил о росте российского ВВП на 3,2% за десять месяцев 2023 года. Путин также отметил, что российские компании перешли с внешних источников кредитования на внутренние.
Кроме того, президент рассказал об увеличении доли несырьевых отраслей в структуре экономического роста страны. Во втором квартале 2023 года на обрабатывающие производства, транспорт, логистику, строительство и ЖКХ пришлось 54% роста экономики, подчеркнул Путин.
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