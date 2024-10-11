Кадры с оружием, из которого расстреляли супругов в Подмосковье
На месте расстрела супружеской пары из Подмосковья нашли оружие. На кадрах видны обрез, пистолет, внешне похожий на ТТ, и патроны россыпью. Также там виден нож.
При стрельбе, которая произошла в лесу в Долгопрудном, погиб мужчина, его жена получила ранение и сумела сбежать. По одной из версий, убийство произошло из-за конфликта по поводу парковки, сообщали в СК.
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