Кадры с оружием, из которого расстреляли супругов в Подмосковье

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На месте расстрела супружеской пары из Подмосковья нашли оружие. На кадрах видны обрез, пистолет, внешне похожий на ТТ, и патроны россыпью. Также там виден нож.

При стрельбе, которая произошла в лесу в Долгопрудном, погиб мужчина, его жена получила ранение и сумела сбежать. По одной из версий, убийство произошло из-за конфликта по поводу парковки, сообщали в СК.