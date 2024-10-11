При столкновении автобусов на трассе «Волга» погибли два человека
При столкновении двух автобусов в Мензелинском районе Татарстана на федеральной трассе М-7 «Волга» погибли два человека, еще девять человек, включая водителя, пострадали, сообщает региональное МВД.
По предварительным данным, водитель автобуса «КАМАЗ» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Yutong.
«Состояние пациентов тяжелое и крайне тяжелое, привлечены ведущие медицинские специалисты, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил минздрав республики.
Прокуратура Татарстана сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения».
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