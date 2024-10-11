Житель Ростовской области сжег 17 строений, пытаясь уничтожить гнездо ос
В Ростовской области выгорели 17 строений после попытки местного жителя сжечь гнездо земляных ос, сообщает пресс-служба МЧС.
Житель Белокалитвинского района обнаружил скопление насекомых во время работы с саженцами.
«Избавиться от неприятного соседства пенсионер решил кардинально — сжечь. Гнездо вспыхнуло, а вместе с ним и сухостой. Из-за сильного ветра огонь мгновенно перекинулся на жилые дома», — говорится в сообщении МЧС.
Местному жителю грозит уголовная ответственность, добавили в ведомстве.
Телеканал «Дон 24» со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает, что огонь охватил 14 хозпостроек, две летние дачи и один жилой дом в поселке Горняцком. Пламя распространилось по площади 490 кв. м, пожар тушили десять спасателей и три единицы техники.
В декабре 2023 года в хуторе Бетта в Краснодарском крае начался пожар после попытки местного жителя просушить свой дом с помощью обогревателя. По информации телеграм-канала «Краснодар и край», огонь возник из-за короткого замыкания. В результате сгорели четыре дома, площадь пожара составила 250 кв. м, сообщили в МЧС.
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