Генпрокурор поручил проверить цены на проезд в общественном транспорте
Глава Генпрокуратуры Игорь Краснов поручил проверить цены на проезд в общественном транспорте, а также наличие и удобство маршрутов, сообщила пресс-служба ведомства.
Как уточнили в Генпрокуратуре, особое внимание обратят на формирование цен на проезд, а в новых регионах — на качество и степень интеграции транспортной инфраструктуры в нормативное поле России.
Прокуроры будут принимать меры для снижения аварийности и своевременного обслуживания и обновления подвижного состава пассажирского транспорта.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября того же года президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России.
В марте замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных сообщил, что российские власти планируют полностью обновить общественный и медицинский транспорт в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до конца 2025 года. По его словам, картина с общественным транспортом в новых регионах «очень печальная», поскольку у него высокий процент изношенности.
«За три года мы полностью обновим. Уже в 2023 году мы обновили на 60% транспорт», — уточнил он.
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