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Общество ,  
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Следствие назвало версию расстрела семейной пары в Подмосковье

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Следствие считает причиной расстрела семейной пары в Долгопрудном спор соседей из-за парковки, сообщила пресс-служба управления СК в Подмосковье.

По версии следствия, 52-летний житель микрорайона Шереметьевский не менее пяти раз выстрелил в супружескую пару, которая живет по соседству. Мужчина погиб на месте. Его супруга получила ранение в ногу, но она смогла убежать от злоумышленника в лес. Позднее женщину госпитализировали.

«По одной из версий, мотивом нападения на соседей явился имеющийся конфликт из-за парковочного места», — говорится в сообщении СК.

В Подмосковье мужчина расстрелял семейную пару
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Тело нападавшего с огнестрельным ранением головы сотрудники правоохранительных органов обнаружили неподалеку от тела жертвы атаки.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство, а также по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 — покушение на убийство двух и более лиц. На месте криминалисты обнаружили пять гильз, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По данным телеграм-канала Mash, конфликт из-за парковки между соседями длился давно. Злоумышленник ждал супругов на улице, когда те гуляли с собакой. После нападения мужчина застрелился, отмечает телеграм-канал.

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