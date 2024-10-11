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Политика ,  
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Ким Чен Ын приехал на праздничный концерт на подаренном Путиным Aurus

Ким Чен Ын и&nbsp;Ким Чжу Э
Ким Чен Ын и Ким Чжу Э (Фото: KCNA)

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на концерт по случаю 79-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК) предположительно на подаренном российским президентом Владимиром Путиным автомобиле Aurus. Фото опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На торжество политик прибыл вместе с дочерью Ким Чжу Э. В качестве гостей на концерт и банкет были приглашены сотрудники российского посольства в Северной Корее, в том числе глава дипмиссии Александр Мацегор, передает ЦТАК.

Автомобили представительского класса Aurus используют в кортежах президента, председателя правительства и членов кабинета министров. Они разработаны государственным научно-исследовательским центром НАМИ. Авто производят на заводах в Москве и Елабуге. В 2023 году продали 115 машин этой марки.

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Впервые Путин показал Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus в сентябре 2023 года, во время осмотра космодрома Восточный. В феврале 2024-го российский президент подарил лидеру Северной Кореи первую машину этой марки. Второй Aurus Ким Чен Ын получил в подарок от Путина во время визита того в КНДР в июне.

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