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Общество ,  
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В Госдуме рассказали, как получить ₽1 млн за вред от сотовой вышки

Россияне могут претендовать на компенсацию на сумму от одного миллиона рублей, если докажут, что работа сотовой вышки рядом с домом плохо отразилась на их здоровье. Об этом «РИА Новости» рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности от КПРФ Сергей Гаврилов.

«Если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, то можно получить компенсацию от 1 млн руб. и выше», — объяснил он. Для этого следует обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор, отметил депутат.

Гаврилов добавил, что помимо компенсации, можно добиться сноса сотовой вышки. По закону, это должны будут сделать местная администрация или компания, которая эту конструкцию возводила.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Сноса можно требовать и в том случае, если участок для строительства вышки в аренду сдали соседи.

Он объяснил, что если администрация дала согласие на строительство вышки, которая вредит здоровья рядом живущих людей, то она должна самостоятельно компенсировать «упущенную выгоду в связи со сносом объекта» операторам связи и застройщикам.

Это также служит основанием для обращения в суд и правоохранительные органы для получения компенсации, объяснил Гаврилов.

Ранее в селе Ташбулатово в Башкирии упала сотовая вышка, которую в 2021 году снесли из-за «радиофобных настроений». Те, кто это сделал, опасались излучения 5G. При этом, в компании T2 напомнили, что «коммерческих сетей пятого поколения» в России нет.

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Госдума КПРФ компенсация состояние здоровья сотовые вышки
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