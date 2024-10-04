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Новые законы в России ,  
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В Госдуму внесут законопроект о компенсации морального вреда учителям

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Новые законы в России

В Госдуму внесут законопроект, который даст педагогам право на компенсацию за причиненный им моральный вред, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства.

Речь идет об изменениях в закон «Об образовании». Автором инициативы выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от фракции ЛДПР.

Текст документа собираются дополнить словами о праве педагога «требовать компенсации морального вреда, причиненного распространением порочащих его честь и достоинство сведений».

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, новые правовые нормы повысят «престиж» профессии педагогов и уровень их защищенности.

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По словам Чернышова, крайними при возникновении конфликтных ситуаций в школах оказываются именно учителя. «Это касается поведения учеников <...> Учителя сталкиваются с хамством родителей», — рассказал он госагентству. Вице-спикер объяснил, что законопроект даст учителям возможность добиться «справедливого отношения к себе» и выравнять «явный правовой дисбаланс».

В апреле 2024 года в Батайске из-за конфликта учительницы с девятиклассником в школу № 4 прибыли представители местных властей, прокуратуры и полиции. Также школу окружили мужчины из националистической организации «Русская община», сообщал телеграм-канал Baza. Они собирались поддержать педагога. Конфликт между подростком и учительницей произошел за несколько месяцев до этих событий: школьник отказывался публично приносить учительнице извинения за оскорбление. По словам главы администрации Батайска Романа Волошина, сотрудники управления образования приняли меры, чтобы не допустить развития конфликта.

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Теги
Госдума ЛДПР педагоги моральный вред компенсация
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