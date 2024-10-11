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Политика ,  
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Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о суверенном праве посещать Россию

Будапешт в праве самостоятельно решать, какие мероприятия должны посещать его представители, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто корреспонденту немецкого телеканала ZDF, его слова приводит Mandiner.

«Это суверенное право страны — решать, какие мероприятия ее министры будут посещать, а какие нет», — сказал Сийярто. Так он ответил на слова журналиста о провокации Венгрии в отношении Брюсселя, под которой тот подразумевал приезд министра на Петербургский международный газовый форум.

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Петер Сийярто

Глава венгерского МИДа подчеркнул, что «диктовать» правила его стране не могут ни правительство Германии, ни партия «Зеленых».

XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. На него прибыл и Сийярто.

В конце августа он уже был в Санкт-Петербурге. Тогда Сийярто подчеркнул, что ставит свой целью «безопасность энергоснабжения» Венгрии, назвав это «вопросом национальной безопасности».

За несколько дней до этого глава венгерского МИДа заявил, что Украина получила из Брюсселя указание прекратить транзит нефти ЛУКОЙЛа. Из-за этого Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть. По словам Сийярто, это «свидетельствует о фатальном ослаблении» Евросоюза.

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Петер Сийярто Венгрия Санкт-Петербург газ
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