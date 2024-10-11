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Общество ,  
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Военные Мексики обнаружили у штата Юкатан человека, унесенного «Милтоном»

Береговая охрана США и Военно-морской флот Мексики обнаружили двух людей, унесенных в море ураганом «Милтон». Об этом пресс-службы ведомств сообщили в соцсети X.

Так, в 30 милях (около 48 км) от Флориды береговая охрана США спасла мужчину, который оставался на плаву, ухватившись за холодильник. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На опубликованных кадрах видно, что к дрейфующему на воде человеку на троссе с вертолета спустился спасатель.

Не менее 11 человек погибли из-за урагана «Милтон» в США
Общество
Фото:Sean Rayford / Getty Images

Еще одного человека, который сидел на перевернутой лодке, нашли в 116 морских милях (215 км) к северо-востоку от города Прогрессо в штате Юкатан.

«Наша поисково-спасательная система зафиксировала человека на борту <...> судна, дрейфовавшего в результате урагана Милтон», — рассказали в ВМФ Мексики.

Ураган «Милтон» обрушился на США 9 октября. На следующий день ураган ослаб до первой категории (максимально устойчивая скорость ветра — 119-153 км/ч).

По данным CNN, жертвами урагана «Милтон» стали как минимум 15 человек. По меньшей мере шесть смертей зафиксировали в округе Сент-Люси на атлантическом побережье Флориды. О двух погибших сообщила полиция американского Санкт-Петербурга. Четверо скончались в округе Волуша, по одному человеку погибли в округах Ситрус, Полк и Хиллсборо.

Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что были спасены 999 человек и 105 животных.

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