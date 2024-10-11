В окрестностях Киева второй раз за ночь прозвучали взрывы

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, заявила областная военная администрация в телеграм-канале. О работе ПВО в украинской столице сообщает Киевская городская военная администрация. «Суспiльне» пишет о звуках взрывов в Киеве.

В украинской столице и Киевской области действует воздушная тревога. В 4:01 городская военная администрация сообщила в телеграм-канале о работе ПВО «на подступах» к Киеву. Также о работе ПВО до этого предупредили власти Киевской области.

ТСН сообщал о взрывах в Сумах, Одессе и Черкасской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.