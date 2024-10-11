 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Создатели контента для OnlyFans заработали более $20 млрд с 2016 года

Британский стриминговый сервис OnlyFans выплатил создателям контента для сайта более $20 млрд с момента своего основания, сообщает Bloomberg.

Речь идет о периоде с 2016 года. С того времени выплаты получили более 4 млн создателей контента для OnlyFans.

С 2021 года компания начала предлагать гранты для музыкантов, которые также пользуются OnlyFans, чтобы выйти за рамки порнографического контента.

В США ректора вуза уволили за порно с женой на OnlyFans
Общество
Джо Гоу

По словам гендиректора OnlyFans Кейли Блэр, пользователи ценят сайт за возможность «запрашивать конкретный контент» и взаимодействовать с его авторами. Она отметила, что сервис зарабатывает за счет подписок и проведения мероприятий с оплатой за просмотр. При этом более половины доходов компания получает за счет микротранзакций.

OnlyFans известен прежде всего за счет развлечений для взрослых эротического содержания, однако им пользуются также музыканты, фитнес-тренеры, тренеры по ведению бизнеса и другие авторы. Подписчики могут получить доступ к контенту за ежемесячную подписку или разовые транзакции за определенные видео, предусмотрены также чаевые «донаты». Стоимость месячной подписки колеблется в пределах от $5 до $50. Автор получает 80%, 20% идут в качестве комиссии сервису.

Во время пандемии коронавируса сервис резко набрал популярность, совокупный объем транзакций вырос в семь раз. За 2020 финансовый год выручка OnlyFans выросла на 553%, до £281 млн.

В 2021 году сервис решил запретить своим пользователям публиковать материалы порнографического характера, объяснив такой шаг давлением со стороны банков и платежных сервисов. Спустя шесть дней после этого руководство компании отказалось от этой идеи, заявив, что получило необходимые гарантии «для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов».

В апреле прошлого года OnlyFans объявил, что прекращает «должным образом обслуживать российское творческое сообщество» и замораживает учетные записи вместе с ограничением транзакций для счетов, на которые поступают платежи из России.

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом

Названы 100 лучших хорроров в истории

Названа стоимость автомобиля Lada Aura

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле

В России создадут еще десять особых экономических зон

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
OnlyFans контент стриминг доходы
Материалы по теме
Playboy возродился в цифре с похожей на OnlyFans монетизацией контента
Общество
OnlyFans снова стал доступен россиянам
Технологии и медиа
Кто из участников Олимпиад зарабатывает на OnlyFans
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 10 окт, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 10 окт, 18:14
В окрестностях Киева второй раз за ночь прозвучали взрывыПолитика, 04:59
ТАСС узнал причину объявления Лазаревой в международный розыскПолитика, 04:50
Создатели контента для OnlyFans заработали более $20 млрд с 2016 годаОбщество, 04:46
Синоптик рассказал о «необычных спутниках» у урагана «Милтон»Общество, 04:31
Что нужно знать о бизнесе «индийского Джеффа Безоса»Отрасли, 04:21
Стало известно, кто из россиян больше всего избегает доставок от курьераОбщество, 04:04
Власти Киевской области сообщили о работе ПВО на фоне тревогиПолитика, 03:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Всемирный банк одобрил создание нового фонда для помощи УкраинеПолитика, 03:07
Путин прилетел в ТуркменистанПолитика, 02:47
Трамп рассказал о беременности своей дочери ТиффаниПолитика, 02:38
FT узнала, что США откажутся от своего требования к ЕС по помощи УкраинеПолитика, 02:16
Вучич объяснил подписание декларации с осуждением России по УкраинеПолитика, 02:02
Белоруссия ввела лицензии на вывоз яблок, лука и капустыЭкономика, 01:43
Польша пообещала ответить на введение пограничного контроля ГерманиейПолитика, 01:19