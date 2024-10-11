Создатели контента для OnlyFans заработали более $20 млрд с 2016 года

Британский стриминговый сервис OnlyFans выплатил создателям контента для сайта более $20 млрд с момента своего основания, сообщает Bloomberg.

Речь идет о периоде с 2016 года. С того времени выплаты получили более 4 млн создателей контента для OnlyFans.

С 2021 года компания начала предлагать гранты для музыкантов, которые также пользуются OnlyFans, чтобы выйти за рамки порнографического контента.

По словам гендиректора OnlyFans Кейли Блэр, пользователи ценят сайт за возможность «запрашивать конкретный контент» и взаимодействовать с его авторами. Она отметила, что сервис зарабатывает за счет подписок и проведения мероприятий с оплатой за просмотр. При этом более половины доходов компания получает за счет микротранзакций.

OnlyFans известен прежде всего за счет развлечений для взрослых эротического содержания, однако им пользуются также музыканты, фитнес-тренеры, тренеры по ведению бизнеса и другие авторы. Подписчики могут получить доступ к контенту за ежемесячную подписку или разовые транзакции за определенные видео, предусмотрены также чаевые «донаты». Стоимость месячной подписки колеблется в пределах от $5 до $50. Автор получает 80%, 20% идут в качестве комиссии сервису.

Во время пандемии коронавируса сервис резко набрал популярность, совокупный объем транзакций вырос в семь раз. За 2020 финансовый год выручка OnlyFans выросла на 553%, до £281 млн.

В 2021 году сервис решил запретить своим пользователям публиковать материалы порнографического характера, объяснив такой шаг давлением со стороны банков и платежных сервисов. Спустя шесть дней после этого руководство компании отказалось от этой идеи, заявив, что получило необходимые гарантии «для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов».

В апреле прошлого года OnlyFans объявил, что прекращает «должным образом обслуживать российское творческое сообщество» и замораживает учетные записи вместе с ограничением транзакций для счетов, на которые поступают платежи из России.