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Общество ,  
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В США ректора вуза уволили за порно с женой на OnlyFans

Университет Висконсина уволил ректора за порно с женой на OnlyFans
63-летний ректор в США снимал с женой порнографию, не скрывая имен. После того как его уволили, он обвинил университет в нарушении поправки к Конституции о свободе слова
Джо Гоу
Джо Гоу (Фото: uwlax.edu)

Попечительский совет кампуса Университета Висконсина в Ла-Кроссе уволил ректора Джо Гоу за съемки в порнографических видеороликах вместе с женой — бывшим профессором университета Кармен Уилсон, пишет Wall Street Journal.

«В последние дни мы узнали о конкретных действиях доктора Гоу, которые нанесли университету значительный репутационный ущерб. Его действия были отвратительны», — сказал канцлер всех университетов Висконсина Джей Ротман, не уточнив причину увольнения.

Как пишет WSJ, в последние несколько недель на YouTube-канале Sexy Happy Cooking появились ролики, на которых Гоу вместе с женой готовят веганские блюда со звездами киноиндустрии для взрослых.

В Twitter-аккаунте Sexy Happy Couple, в котором также размещаются эти видео, предлагается перейти на «сайты LoyalFans и OnlyFans для просмотра полностью откровенных сцен». Гоу с женой открыто называли свои имена на кулинарных видео, но использовали псевдонимы для издания книг об индустрии для взрослых и влиянии порнографии на отношения.

Гоу 63 года, его супруге 56 лет. В 2018-м он пригласил порноактрису Нину Хартли выступить в кампусе с рассказом об индустрии развлечений для взрослых, за что подвергся резкой критике. Из бюджета университета ей заплатили $5 тыс., после скандала Гоу возместил траты из своих средств.

Ректором кампуса он стал в 2007-м и занимал пост дольше остальных ректоров. Руководя им почти 17 лет, Гоу добился увеличения количества студентов очной формы обучения, тогда как набор в другие кампусы Университета Висконсина значительно снизился. Он также занимался значительной модернизацией кампуса и настаивал на важности свободы слова. Еще до скандала, в сентябре, он сообщал о планах вернуться к преподаванию, посчитав, что достиг пика на должности ректора.

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Фото:ImYanis / Shutterstock

Ректор возмутился произошедшим. Он сообщил, что никогда не упоминал университет или свою должность ни в одном из роликов, а увольнение нарушает его право на свободу слова и нарушает Первую поправку к Конституции США (она запрещает ограничения свободы слова или печати).

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«Речь идет о сексуальных отношениях взрослых по обоюдному согласию. Попечители слишком остро реагируют, — сказал Джо Гоу и отметил, что совет не дал ему возможности изложить свою позицию. — Когда разумные люди понимают, что создаем мы с женой, это их успокаивает».

В Университете Висконсина затем ответили, что Гоу не может служить примером для студентов, преподавателей, общественности и он ошибочно трактует Первую поправку о свободе слова как «свободное разрешение говорить или делать все, что ему заблагорассудится». «Здравый смысл требует, чтобы существовали ограничения того, что говорят или делают люди, которым доверено руководить нашими университетами», — сказал Ротман.

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порнография США OnlyFans

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