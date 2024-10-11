Трамп рассказал о беременности своей дочери Тиффани

Тиффани Трамп, 30-летняя дочь кандидата на пост президента США, республиканца Дональда Трампа, беременна. Об этом политик рассказал во время своего выступления в Детройте, его слова приводит американское издание The Hill.

Трамп сделал такое заявление, когда заметил среди присутствующих тестя свой дочери — бизнесмена Массада Булоса. Его сына Майкла, мужа Тиффани, с которым они поженились в 2022 году, Трамп назвал «исключительным молодым человеком».

«А она — исключительная молодая женщина. И у нее будет ребенок», — сказал он в ходе своей речи.