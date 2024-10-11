Белоруссия ввела лицензии на вывоз яблок, лука и капусты

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о введении лицензий на вывоз из страны белокочанной капусты, яблок и репчатого лука, сообщает пресс-служба белорусского правительства в телеграм-канале. Ограничения будут действовать в течение трех месяцев.

«Вывоз данной продукции вне зависимости от страны происхождения за пределы Республики Беларусь будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли — РБК)», — говорится в пресс-релизе.

Там уточнили, что министерство будет выдавать лицензии по согласованию с Минским городским исполнительным комитетом.

При этом, решение о выдаче будет зависеть от того, насколько страна нуждается в этих продуктах на момент согласования лицензии. В правительстве подчеркнули, что такие меры были приняты для полного обеспечения внутреннего рынка сельхозпродукцией в период межсезонья.

В 2022 году Белоруссия ввела лицензирование экспорта калийных удобрений из страны. Решения о выдаче лицензий также должно было выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли — на основании решений совета министров.