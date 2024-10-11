В Германии полицейские открыли стрельбу по поджигателю кинотеатра

В немецком городе Крефельд двое полицейских открыли огонь по мужчине, который, предположительно, хотел поджечь местный кинотеатр, сообщает газета Bild.

По данным издания, полиция остановила мужчину, как только он зашел в здание кинотеатра. В результате стрельбы он получил серьезное пулевое ранение и потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.

Перед тем, как проникнуть в кинотеатр, мужчина успел совершить несколько поджогов. Так, он бросил зажигательную смесь в здание Федеральной службы занятости, затем поджег один из припаркованных автомобилей. Кроме того, он мог устроить пожар на крыше одного из многоквартирных домов.

Летом похожий случай произошел в Сербии. Тогда бойцы спецназа открыли огонь по 89-летнему мужчине, который убил семейную пару. Преступник оказывал силовикам сопротивление и в результате их действий погиб.