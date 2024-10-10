Умер финский композитор Сегерстам, написавший 371 симфонию

Лейф Сегерстам (Фото: Soppakanuuna / Wikipedia)

Финский дирижер и композитор Лейф Сегерстам умер в возрасте 80 лет, пишет портал SlippeDisk со ссылкой на сообщение его сына.

Музыкант скончался накануне, 9 октября.

По данным SlippeDisk, композитор написал 371 симфонию, большинство из которых так и не были исполнены.

Сегерстам родился 2 марта 1944 года. Он получил музыкальное образование в Джульярдской школе в Нью-Йорке и затем стал главным дирижером Финской национальной оперы и Королевской оперы в Стокгольме. Он также работал в Вене и Копенгагене.

Как пишет английский журнал Gramophone, с 1997 по 2013 год Сегерстам преподавал дирижирование в Академии им. Сибелиуса в Финляндии.