Умер финский композитор Сегерстам, написавший 371 симфонию
Финский дирижер и композитор Лейф Сегерстам умер в возрасте 80 лет, пишет портал SlippeDisk со ссылкой на сообщение его сына.
Музыкант скончался накануне, 9 октября.
По данным SlippeDisk, композитор написал 371 симфонию, большинство из которых так и не были исполнены.
Сегерстам родился 2 марта 1944 года. Он получил музыкальное образование в Джульярдской школе в Нью-Йорке и затем стал главным дирижером Финской национальной оперы и Королевской оперы в Стокгольме. Он также работал в Вене и Копенгагене.
Как пишет английский журнал Gramophone, с 1997 по 2013 год Сегерстам преподавал дирижирование в Академии им. Сибелиуса в Финляндии.
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