Умерла действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова
На 36-м году жизни умерла действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова. Об этом сообщает сайт Федерации альпинизма России (ФАР).
«В расцвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена — действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении ФАР.
Прощание с Власовой состоится 9 октября. Спортсменку похоронят в Кирове на Новомакарьевском кладбище.
На официальной странице Федерации альпинизма Свердловской области в VK уточняется, что причиной смерти Власовой стал менингеальный энцефалит, полученный в результате укуса клеща на даче в июне 2024 года. В результате заражения у спортсменки развилась пневмония с поражением 70% легких, она три месяца провела на ИВЛ и скончалась от остановки сердца. У Алены Власовой остался муж и 10-летняя дочь.
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