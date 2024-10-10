В Турции во время похорон 80-летнего мужчины раздались звуки из гроба
В Стамбуле во время поминальной службы раздались звуки из гроба, в итоге мужчина, которого собирались похоронить, оказался жив, сообщает турецкий телеканал NTV.
Люди услышали звуки, доносившиеся из гроба с 80-летним Халитом Байшу, когда готовились к молитве. Они вызвали медиков в мечеть, которые открыли гроб и обнаружили у Байшу пульс.
Мужчине сделали массаж сердца и доставили в больницу, однако спустя некоторое время он все же скончался.
В июне 2023 года подобный инцидент произошел в Эквадоре в городе Бабаойо. Тогда 76-летняя женщина начала издавать звуки во время поминок в похоронном бюро. Это произошло спустя несколько часов после того, как медики констатировали ее смерть.
Женщину доставили в больницу, и она около недели провела в реанимации, после чего умерла.
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