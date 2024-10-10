 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

У Выборга зафиксировали подземные толчки

В Ленинградской области у Выборга зафиксировали землетрясение
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Сейсмологи зафиксировали недалеко от Выборга в Ленинградской области землетрясение, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, сейсмособытие зафиксировали накануне, 9 октября, около 16:00 мск.

Его магнитуда составила 1,5.

Очаг залегал на глубине 10 км между селами Гончарово и Улыбино примерно в 15 км от Выборга.

На юге Кузбасса произошло землетрясение. Видео
Общество

В начале октября у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3, толчки силой до 4 баллов могли ощущать жители некоторых районов краевой столицы.

Для сейсмоопасных регионов — Камчатки, Курил, Сахалина, Байкала, Алтайско-Саянского края и Кавказа — землетрясение — довольно обычное явление.

В то же время, хотя Ленинградская область не относится к зоне повышенной сейсмоопасности, с начала года здесь уже произошло 62 землетрясения, из них одно было магнитудой 3.

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом

Названы 100 лучших хорроров в истории

Названа стоимость автомобиля Lada Aura

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле

В России создадут еще десять особых экономических зон

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ленинградская область Выборг землетрясение
Материалы по теме
На юге Кузбасса произошло землетрясение. Видео
Общество
МЧС сообщило об афтершоке после землетрясения на Камчатке
Общество
В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 18:14
Аксенов сообщил о выбросе горючих материалов на нефтебазе в ФеодосииОбщество, 22:51
Три автомобиля столкнулись в Северо-Западном тоннеле в МосквеОбщество, 22:48
В Турции во время похорон 80-летнего мужчины раздались звуки из гробаОбщество, 22:47
Хуситы заявили об ударе по американскому нефтяному танкеру в Красном мореПолитика, 22:19
Зеленский сообщил о дефиците военной техники и сложной ситуации у ВСУПолитика, 22:19
Как средний класс поможет Индии обогнать КитайОтрасли, 22:17
Над Россией после мощнейшей магнитной бури началось северное сияниеОбщество, 22:17
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
У Выборга зафиксировали подземные толчкиОбщество, 22:08
СКА и «Спартак» потерпели домашние поражения в КХЛСпорт, 21:58
Миллер предупредил о риске нового ценового шока на рынке газа ЕвропыБизнес, 21:52
Предложенная Россией система расчетов сэкономит БРИКС до $30 млрд в годЭкономика, 21:49
Карпин заявил, что его удивил визит допинг-офицеров на тренировку сборнойСпорт, 21:40
Один из крупнейших банков в США признался в отмывании денег наркокартелейФинансы, 21:39
Израиль нанес удар по многоэтажным зданиям в центре БейрутаПолитика, 21:23