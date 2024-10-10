У Выборга зафиксировали подземные толчки
Сейсмологи зафиксировали недалеко от Выборга в Ленинградской области землетрясение, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, сейсмособытие зафиксировали накануне, 9 октября, около 16:00 мск.
Его магнитуда составила 1,5.
Очаг залегал на глубине 10 км между селами Гончарово и Улыбино примерно в 15 км от Выборга.
В начале октября у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3, толчки силой до 4 баллов могли ощущать жители некоторых районов краевой столицы.
Для сейсмоопасных регионов — Камчатки, Курил, Сахалина, Байкала, Алтайско-Саянского края и Кавказа — землетрясение — довольно обычное явление.
В то же время, хотя Ленинградская область не относится к зоне повышенной сейсмоопасности, с начала года здесь уже произошло 62 землетрясения, из них одно было магнитудой 3.
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом
Названы 100 лучших хорроров в истории
Названа стоимость автомобиля Lada Aura
Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле
В России создадут еще десять особых экономических зон
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов