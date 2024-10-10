У Выборга зафиксировали подземные толчки

В Ленинградской области у Выборга зафиксировали землетрясение

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Сейсмологи зафиксировали недалеко от Выборга в Ленинградской области землетрясение, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, сейсмособытие зафиксировали накануне, 9 октября, около 16:00 мск.

Его магнитуда составила 1,5.

Очаг залегал на глубине 10 км между селами Гончарово и Улыбино примерно в 15 км от Выборга.

В начале октября у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3, толчки силой до 4 баллов могли ощущать жители некоторых районов краевой столицы.

Для сейсмоопасных регионов — Камчатки, Курил, Сахалина, Байкала, Алтайско-Саянского края и Кавказа — землетрясение — довольно обычное явление.

В то же время, хотя Ленинградская область не относится к зоне повышенной сейсмоопасности, с начала года здесь уже произошло 62 землетрясения, из них одно было магнитудой 3.