Метеоролог объяснила слова о влиянии урагана «Милтон» на Россию

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Ураган «Милтон», бушующий в США, не доберется до России, но может оказать на погоду косвенное влияние, рассказала РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ранее газета «Комсомольская правда» со ссылкой на Позднякову сообщила, что ураган могут ощутить жители Мурманской области.

Позднякова уточнила, что переход тепла из Мексиканского залива через атмосферные фронты на Кольский полуостров и север Скандинавии «никак не значит, что этот ураган домчится до Скандинавии».

«Милтон» через два-три дня потеряет силу урагана, станет обычным циклоном, который приносит тепло и осадки. «Но он изменит структуру термического поля над Атлантикой. Будет вынос теплого воздуха по восточным окраинам Атлантического океана, и не исключено, что он достигнет Кольского полуострова... Это тепло, циклон сейчас еще находится в этапе урагана, потом будет в этапе тропического циклона, то есть он будет ослабевать. Но это тепло все равно по воздушному потоку будет двигаться на север», — пояснила Позднякова.

Ураган «Милтон» за прошедшие дни спровоцировал мощные торнадо по всей Флориде. Американские метеорологи выпустили порядка 130 предупреждений о торнадо, из них подтверждено 36, и это наибольшее количество за всю историю наблюдений во Флориде и второе место по США, сообщает ABC News.

«Милтон» подошел к Флориде как ураган третьей категории (скорость порывов ветра — до 195 км/ч), затем ослаб до первой категории (150 км/ч) и прошелся с западного на восточное побережье штата через Тампу, Сарасоту, Орландо, Дайтону-Бич и Памл-Бэй.