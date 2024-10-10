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Военная операция на Украине ,  
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Стивен Сигал заявил о готовности сражаться на стороне «своего президента»

Стивен Сигал заявил, что готов сражаться за «своего президента» и умереть с ним
Сюжет
Военная операция на Украине
Стивен Сигал
Стивен Сигал (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Американский актер и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям с США Стивен Сигал заявил, что готов сражаться на стороне «своего президента». Его слова прозвучали в документальном фильме Сигала «Во имя справедливости», их передает «РИА Новости».

Актер рассказал, что на следующий день после начала военной операции на Украине написал письмо и «убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента» России Владимира Путина. По словам Сигала, в письме он поддержал российского лидера.

«Я буду на стороне своего президента, я буду сражаться на стороне своего президента, и если понадобится, я умру со своим президентом», — сказал он.

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Сигал является мастером айкидо, владеет карате и другими боевыми искусствами. Он известен по ролям в боевиках 1980–1990-х годов.

С 2013 года актер регулярно посещал Россию, а в 2016 году получил паспорт российского гражданина. По словам Сигала, некоторые его предки были родом из Бурятии.

Спустя два года после получения гражданства России актер стал спецпредставителем МИДа. Кроме того, он является членом партии «Справедливая Россия — За правду». В конце мая этого года Путин вручил Сигалу орден Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

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Теги
Стивен Сигал Россия Владимир Путин Военная операция на Украине США
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