Путин вручил актеру Стивену Сигалу орден Дружбы. Видео
Президент России Владимир Путин вручил актеру и спецпредставителю МИД по гуманитарным связям России и США Стивену Сигалу орден Дружбы. Церемония вручения государственных наград политикам, военным и деятелям искусств состоялась в Екатерининском зале Кремлевского дворца, сообщает пресс-служба Кремля.
Указ о награждении актера был подписан президентом осенью 2023 года.
Награду Сигал получил «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Всего орденами, знаками отличия и почетными званиями на церемонии были отмечены более 30 человек.
Американский актер известен своими ролями в боевиках 1980–1990-х годов. Сигал — мастер айкидо, владеет карате и другими боевыми искусствами. По его словам, некоторые его предки родом из Бурятии.
С 2013 года Сигал регулярно посещал Россию, в 2016 году получил паспорт российского гражданина. Через два года актер стал специальным представителем МИД по гуманитарным связям. Кроме того, он является членом партии «Справедливая Россия — За правду».
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