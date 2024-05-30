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Путин вручил актеру Стивену Сигалу орден Дружбы. Видео

Кадры вручения Путиным ордена Дружбы актеру Стивену Сигалу

Путин вручил актеру Стивену Сигалу орден Дружбы. Видео
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Президент России Владимир Путин вручил актеру и спецпредставителю МИД по гуманитарным связям России и США Стивену Сигалу орден Дружбы. Церемония вручения государственных наград политикам, военным и деятелям искусств состоялась в Екатерининском зале Кремлевского дворца, сообщает пресс-служба Кремля.

Указ о награждении актера был подписан президентом осенью 2023 года.

Награду Сигал получил «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Всего орденами, знаками отличия и почетными званиями на церемонии были отмечены более 30 человек.

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Стивен Сигал

Американский актер известен своими ролями в боевиках 1980–1990-х годов. Сигал — мастер айкидо, владеет карате и другими боевыми искусствами. По его словам, некоторые его предки родом из Бурятии.

С 2013 года Сигал регулярно посещал Россию, в 2016 году получил паспорт российского гражданина. Через два года актер стал специальным представителем МИД по гуманитарным связям. Кроме того, он является членом партии «Справедливая Россия — За правду».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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