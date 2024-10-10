Мосгорсуд вернул Блиновской иск о незаконной продаже ее марафонов

Елена Блиновская (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Мосгорсуд вернул иск блогера Елены Блиновской о защите прав на ее контент, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Иск Блиновской к ООО «Бегет» о защите прав «на аудиовизуальные произведения» поступил в суд 2 октября. Спустя шесть дней Мосгорсуд вернул его обратно «в связи с нарушением правил подсудности».

В исковом заявлении говорится о марафонах и тренингах блогера «Расширение финансового сознания», «Марафон «Отношения», «Курс Предназначение», «Марафон исполнения желаний перед Новым Годом 2020», «Идеальная мама — счастливая мама», «Секретный бонус», «Тренинг «Стань и получишь».

Mash писал, что «Бегет» занимается незаконной торговлей курсов блогера и продает их по цене 5 тыс. руб., в то время как настоящая стоимость превышает эту сумму в разы.

Блиновская известна как автор «марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. Она также вела тренинги по финансовому благополучию и отношениям.

В апреле 2023 года ее задержали и поместили под домашний арест. По версии следствия, Блиновская разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, предполагающей лимит 150 млн руб. в год. Кроме того, ей вменяют ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем).

В январе 2024-го блогера заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста. В августе она признала вину в уклонении от уплаты налогов, но не согласилась с обвинениями в отмывании средств, добытых незаконным путем.