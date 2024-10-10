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В Анапе эвакуировали 1,5 тыс. школьников из-за задымившегося смартфона

В Анапе из школы эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымившегося смартфона
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Учеников школы в Анапе эвакуировали после того, как у одного из них задымился телефон, сообщили РБК в администрации учебного заведения.

Инцидент произошел в МБОУ СОШ № 7 им. Л.И. Севрюкова. Там опровергли информацию о том, что гаджет взорвался.

«Телефон не взорвался, он начал дымиться в руках у ребенка. Мальчик бросил его на пол, там он и продолжал дымиться. Взрыва не было», — сообщили в школе.

В учебном заведении уточнили, что школьники были эвакуированы из-за едкого дыма. После того как помещение проверили, дети вернулись к занятиям.

По данным МЧС, у школьника во время перемены сдетонировал аккумулятор смартфона. В ведомстве подтвердили, что горения не было, и уточнили, что из школы эвакуировали около 1,5 тыс. человек.

Shot пишет, что гаджет был от бренда Samsung, его не включали на протяжении двух лет.

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Фото:Jim Vondruska / Getty Images

В конце сентября телефон загорелся в школе в Томске. Инцидент произошел во время урока, преподаватель использовал огнетушитель, и пожара удалось избежать. Из учебного заведения были эвакуированы более 800 человек.

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Анапа Краснодарский край Школа новости смартфоны МЧС
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