В аэропорту Варшавы взорвался чемодан с биоматериалами

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Чемодан взорвался в варшавском аэропорту им. Ф. Шопена в зале сортировки багажа, сообщает польская телекомпания TVN24.

Спасатели обнаружили на месте взрыва контейнер с биоматериалами и сухим льдом, которые вез пассажир. Во время полета тара протекла.

В результате взрыва никто не пострадал, эвакуация терминала не потребовалась. Биологические образцы, которые перевозил пассажир, не повреждены.

Пресс-секретарь аэропорта Анна Дермонт сообщила, что из-за ЧП пришлось временно остановить регистрацию пассажиров. Однако ситуация нормализовалась менее чем через час, отметила представитель воздушной гавани.

2 октября в аэропорту в японской префектуре Миядзаки произошел взрыв, взлетно-посадочную полосу закрыли.

В результате взрыва была повреждена рулежная дорожка — на ней образовалась овальная дыра площадью около 7 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. Позднее власти сообщили, что в аэропорту сдетонировала бомба американского производства. Из-за инцидента отменили около 70 рейсов.