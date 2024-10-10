Рябков опроверг слова Трампа о близости к сделке по ядерному разоружению

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Drake / Reuters)

Слова бывшего американского президента Дональда Трампа о том, что в период его пребывания у власти США, Россия и Китай были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации, не соответствуют действительности. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами и китайскую делегацию, китайских представителей успехом не увенчались», — передает агентство слова дипломата.

Рябков добавил, что США посылали «сигналы» о заинтересованности в обсуждении этой темы Китаю. Россия же, по его словам, в вопросе «участников подобных гипотетических переговоров» ставила в приоритет американских союзников, имеющих ядерное оружие, — Великобританию и Францию. Однако эти страны «не выявили никакого желания подключаться к переговорам», отметил дипломат.

Накануне, 9 октября, на YouTube-канале Flagrant вышло интервью c Трампом, в котором экс-президент США заявил: «Мы были близки к заключению сделки по избавлению от ядерного оружия», — добавив, что речь идет о России и Китае. Бывший американский лидер отметил, что после заключения соглашения между тремя странами в него «были бы вовлечены все остальные». «Все избавились бы от своего ядерного потенциала, денуклеаризировали бы <...> Мы собирались полностью избавиться от ядерного оружия, потому что оно слишком мощное», — рассказал Трамп.

Дональд Трамп занимал пост президента США с 2017 года по январь 2021-го.

До февраля 2022 года Москва и Вашингтон вели консультации о механизме контроля над ядерным оружием на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который истекал в феврале 2026 года. С началом боевых действий на Украине этот диалог был приостановлен по инициативе США. Год спустя Россия приостановила свое участие в ДСНВ.