Песков ответил на вопрос об отношении Путина к отечественной одежде
Президент России Владимир Путин часто носит одежду отечественных производителей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию», — сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что за последние два года вырос объем производства продукции отечественных дизайнеров.
Путин неоднократно оценивал решения политиков одеваться в отечественные бренды. В частности, 10 сентября Путин в шутку спросил у нижегородского губернатора Глеба Никитина, какого производства его костюм, и похвалил за выбор отечественной одежды.
Он добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы россияне с удовольствием пользовались вещами местного производства. Он отметил тогда, что в стране много талантливых дизайнеров.
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