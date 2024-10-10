Песков ответил на вопрос об отношении Путина к отечественной одежде

Фото: Олег Яковлев / РБК

Президент России Владимир Путин часто носит одежду отечественных производителей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию», — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что за последние два года вырос объем производства продукции отечественных дизайнеров.

Путин неоднократно оценивал решения политиков одеваться в отечественные бренды. В частности, 10 сентября Путин в шутку спросил у нижегородского губернатора Глеба Никитина, какого производства его костюм, и похвалил за выбор отечественной одежды.

Он добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы россияне с удовольствием пользовались вещами местного производства. Он отметил тогда, что в стране много талантливых дизайнеров.