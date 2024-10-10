Кадры вопроса Путина губернатору о происхождении костюма

Video

Президент Владимир Путин в шутку спросил у нижегородского губернатора Глеба Никитина, какого производства его костюм, и похвалил за выбор отечественной одежды.

«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?», — спросил президент у Никитина. Губернатор отодвинул край пиджака и сказал, что несмотря на отсутствие бирки, костюм — российского производства.

Нужно стремиться к тому, чтобы россияне удовольствием пользовались вещами местного производства, подчеркнул Путин. Он также отметил, что в стране много талантливых дизайнеров.

Путин не в первый раз оценивает решения политиков одеваться в отечественные бренды. Так, в апреле он похвалил главу Калининградской области Антона Алиханова, который пришел на церемонию открытия молодежных центров в косоворотке от бренда из региона.