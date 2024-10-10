 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадры вопроса Путина губернатору о происхождении костюма

Появились кадры с вопросом Путина губернатору: «Костюмчик отечественный?»
Сюжет
Военная операция на Украине

Кадры вопроса Путина губернатору о происхождении костюма
Video

Президент Владимир Путин в шутку спросил у нижегородского губернатора Глеба Никитина, какого производства его костюм, и похвалил за выбор отечественной одежды.

«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?», — спросил президент у Никитина. Губернатор отодвинул край пиджака и сказал, что несмотря на отсутствие бирки, костюм — российского производства.

Нужно стремиться к тому, чтобы россияне удовольствием пользовались вещами местного производства, подчеркнул Путин. Он также отметил, что в стране много талантливых дизайнеров.

Путин похвалил Алиханова за русскую косоворотку
Политика

Путин не в первый раз оценивает решения политиков одеваться в отечественные бренды. Так, в апреле он похвалил главу Калининградской области Антона Алиханова, который пришел на церемонию открытия молодежных центров в косоворотке от бренда из региона.

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира

Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»

Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Турция вслед за Россией заблокировала Discord

В Петербурге представили мотоцикл Aurus

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Глеб Никитин костюмы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин разрешил ВТБ сделки с акциями инвесторов из недружественных стран
Финансы
Путин призвал удержать темпы роста промышленности
Экономика
Путин предложил губернатору рассказать, отечественный ли на нем костюм
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 09 окт, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 09 окт, 17:45
Российские университеты не вошли в сотню лучших вузов по версии THEОбщество, 02:53
Власти сообщили о работе ПВО в Киевской областиПолитика, 02:53
Небензя обвинил Израиль в нежелании решать конфликт мирным путемПолитика, 02:39
Кадры вопроса Путина губернатору о происхождении костюмаОбщество, 02:06
Стивен Сигал показал пленных членов «Азова» в колонии в ЕленовкеПолитика, 02:05
Алаудинов рассказал о взятии опорных пунктов ВСУ в Курской областиПолитика, 01:50
Фонд кино поддержал идею переснять «Золушку» и «Морозко»Технологии и медиа, 01:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ураган «Милтон» ослаб до третьей категорииОбщество, 01:22
Как свадьбы стали одним из драйверов роста экономики ИндииОтрасли, 01:02
Над Брянской областью сбили беспилотникПолитика, 00:56
Зеленский назвал приглашение в НАТО первым пунктом «плана победы»Политика, 00:42
Путин разрешил ВТБ сделки с акциями инвесторов из недружественных странФинансы, 00:31
Правительство Украины частично отменило бронирование от мобилизацииПолитика, 00:29
Рогов заявил о попытке ВСУ нанести массированный удар по югу РоссииПолитика, 00:26