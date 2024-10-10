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Премьер Баварии призвал немедленно вернуть всеобщий воинский призыв

Маркус Зёдер
Маркус Зёдер (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Германии необходимо вернуть всеобщий воинский призыв «как можно скорее», заявил премьер-министр Баварии и лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в интервью с Bild.

«Что нужно, так это деньги для бундесвера, четкие структуры, дроны <...> и, конечно, обязательная военная служба. И как можно быстрее. В противном случае способность к защите нельзя гарантировать в долгосрочной перспективе», — сказал он.

В 2011 году в Германии отменили воинскую обязанность. С тех пор, отметил Зедер, обстоятельства изменились: сейчас речь идет не о международных операциях, а о национальной и союзнической обороне. «Для этого нужен совершенно другой бундесвер», — добавил премьер Баварии.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

По словам Зедера, призыв на военную службу — это хороший способ «найти фундаментальный подход к обороноспособности страны, утвердить приверженность молодого поколения ценностям свободы, демократии и справедливости».

Сегодня армия страны комплектуется на основе контрактов. Министр обороны Германии Борис Писториус в декабре 2023 года называл ошибкой отмену обязательной службы и говорил, что получил порядка 65 предложений по реорганизации бундесвера, в их числе были и идеи по воинской обязанности.

Однако в мае 2024 года Писториус решил отказаться от возвращения обязательного воинского призыва. Вместо этого он рассказал о планах разослать 18-летним гражданам анкеты, где те должны будут предоставить информацию об уровне своей физической подготовки.

Согласно отчету бундестага, в 2023 году общая численность Вооруженных сил Германии составляла 181,5 тыс. В стране планируют довести численность военнослужащих до 203 тыс. к началу 2030-х годов.

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