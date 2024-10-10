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Дело о ввозе в контейнере с манго кокаина на ₽3 млрд передано в суд

Генпрокуратура: дело о контрабанде 200 кг кокаина передано в суд

Генпрокуратура передала в суд дело об обнаруженном в контейнере с манго из Перу кокаине на 3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры на сайте ведомства.

Расследование по делу проводил Следственный Департамент МВД России. Прокуроры утвердили окончательное обвинение в отношении фигурантов дела, жителей Петербурга Дмитрия Антипова и Александра Маркова.

В 2023 году кокаин, упакованный в брикеты с эмблемой Rols Royce, был доставлен на территорию России. Партию кокаина в 200 кг спрятали под обшивкой морского контейнера, в котором из Перу перевозили плоды манго.

В Санкт-Петербурге контрабандисты переместили тайник с брикетами на территорию промышленной зоны. Полиция задержала Антипова и Маркова при попытке извлечь нелегальный товар 30 марта 2023 года.

В Петербурге изъяли 200 кг кокаина из Латинской Америки
Общество
Фото:пресс-центр МВД России

Тогда же МВД сообщило, что «преступники уже были неоднократно судимы».

Правоохранительные органы неоднократно сообщали о пресечении контрабанды кокаина из Латинской Америки.

В мае 2024 года полиция обнаружила 60 кг кокаина на судне из Эквадора с бананами. Летом того же года в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, которого заподозрили в подготовке к сбыту наркотиков.

У него обнаружили и изъяли партию кокаина весом 120 кг, которые был уже расфасован в брикеты для дальнейшей продажи.

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кокаин контрабанда уголовное дело Генпрокуратура суд Санкт-Петербург
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