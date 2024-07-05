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Полиция вернула МГУ украденную с геологического факультета картину

Полиция вернула МГУ украденную с геологического факультета картину
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Полиция вернула МГУ похищенную с геологического факультета картину «Бурное море» Льва Лагорио, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

В феврале картину украли из здания геологического факультета, где она много лет находилась. Сегодня сотрудники министерства вернули картину ректору МГУ Виктору Садовничему. Похитителем оказалась бывшая сотрудница факультета.

По версии следствия семидесятилетняя сотрудница вытащила картину из рамы и унесла ее с собой. Сделала она это не с целью продажи полотна, а из-за того, что женщине очень нравилась картина.

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Общество

Изначально картину Лагорио МГУ подарила Третьяковская галерея в 1950-ых годах. Картина много лет украшала один из кабинетов факультета, пока сотрудники не заметили исчезновение полотна. Стоимость картины оценивается в 6 миллионов рублей.

На сотрудницу ВУЗа завели уголовное дело, скоро его направят суд для рассмотрения.

Последнее подобное происшествие было в МГУ в 2014 году. Тогда трое бывших сотрудников ФСБ похитили двухтомник Библии Гутенберга стоимостью 15 миллионов долларов. Тогда похитители получили сроки от года до трех лет лишения свободы.

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