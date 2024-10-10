«Известия» узнали о допросе обвиняемого в убийстве Талькова в 1991 году

Игорь Тальков (Фото: Юрий Желудев / Global Look Press)

Сотрудники петербургского Следственного комитета допросили в Израиле Валерия Шляфмана — бывшего концертного директора певца Игоря Талькова. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Шляфмана обвиняют в убийстве музыканта.

Во время допроса Шляфман отрицал свою причастность к смерти Талькова.

Продюсера обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса РСФСР (ответственность за приготовление к преступлению) и п. «д» ст. 102 (умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих людей способом).

По данным следствия, в октябре 1991 года во время концерта в «Юбилейном» вооруженный охранник певицы Азизы Малахов спровоцировал конфликт с Тальковым и Шляфманом. Телохранители Талькова пытались остановить Малахова, Шляфман вырвал из его рук револьвер. Продюсер намеревался выстрелить в Малахова, но попал в Талькова. Оружие он спрятал в бачке унитаза в гримерной артиста.

Изначально в убийстве исполнителя обвинили Малахова, но после дачи им показаний следствие установило, что он не мог стрелять в музыканта. Затем подозрения пали на Шляфмана, который к тому моменту уже сбежал в Израиль. После этого, в марте 1993 года, производство по уголовному делу было приостановлено. Его возобновили в 2018 году из-за изменений в законодательстве и судебной практике, поскольку стало возможным рассмотрение дела в отсутствие подсудимого и вынесение приговора заочно.

Шляфман находится в международном розыске. По данным сотрудников СК, он препятствовал следствию, в показаниях указывал, что выстрел в Талькова произвел Малахов, склонял свидетелей к даче аналогичных показаний. Вина продюсера подтверждается следственными экспериментами и заключениями экспертиз. В январе 2022 года его заочно заключили под стражу.

На данный момент Шляфман проживает в Израиле, однако между прокуратурами Израиля и России действует меморандум о сотрудничестве, поэтому выдача Шляфмана Москве возможна. Следователь сообщил в суде, что им направлен запрос о правовой помощи.

23 июля 2024 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно рассмотрел уголовное дело об убийстве Талькова. Новое расследование подтвердило версию о виновности Шляфмана.