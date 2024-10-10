«Известия» узнали о допросе обвиняемого в убийстве Талькова в 1991 году
Сотрудники петербургского Следственного комитета допросили в Израиле Валерия Шляфмана — бывшего концертного директора певца Игоря Талькова. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Шляфмана обвиняют в убийстве музыканта.
Во время допроса Шляфман отрицал свою причастность к смерти Талькова.
Продюсера обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса РСФСР (ответственность за приготовление к преступлению) и п. «д» ст. 102 (умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих людей способом).
По данным следствия, в октябре 1991 года во время концерта в «Юбилейном» вооруженный охранник певицы Азизы Малахов спровоцировал конфликт с Тальковым и Шляфманом. Телохранители Талькова пытались остановить Малахова, Шляфман вырвал из его рук револьвер. Продюсер намеревался выстрелить в Малахова, но попал в Талькова. Оружие он спрятал в бачке унитаза в гримерной артиста.
Изначально в убийстве исполнителя обвинили Малахова, но после дачи им показаний следствие установило, что он не мог стрелять в музыканта. Затем подозрения пали на Шляфмана, который к тому моменту уже сбежал в Израиль. После этого, в марте 1993 года, производство по уголовному делу было приостановлено. Его возобновили в 2018 году из-за изменений в законодательстве и судебной практике, поскольку стало возможным рассмотрение дела в отсутствие подсудимого и вынесение приговора заочно.
Шляфман находится в международном розыске. По данным сотрудников СК, он препятствовал следствию, в показаниях указывал, что выстрел в Талькова произвел Малахов, склонял свидетелей к даче аналогичных показаний. Вина продюсера подтверждается следственными экспериментами и заключениями экспертиз. В январе 2022 года его заочно заключили под стражу.
На данный момент Шляфман проживает в Израиле, однако между прокуратурами Израиля и России действует меморандум о сотрудничестве, поэтому выдача Шляфмана Москве возможна. Следователь сообщил в суде, что им направлен запрос о правовой помощи.
23 июля 2024 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно рассмотрел уголовное дело об убийстве Талькова. Новое расследование подтвердило версию о виновности Шляфмана.
Игорь Тальков выступал в музыкальных группах в качестве гитариста, барабанщика и клавишника. Широкую известность в 1987 году ему принесло исполнение песни «Чистые пруды». После этого музыкант создал группу «Спасательный круг». В дни «августовского путча» в 1991 году он выступал с концертом в Санкт-Петербурге.
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