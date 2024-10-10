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Ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды

Ураган «Милтон» достиг побережья США
Ураган достиг западного побережья штата Флорида и уже разрушил более сотни домов, власти сообщили о первых жертвах в доме престарелых на восточном побережье. Без света в штате осталось более 1 млн домохозяйств

Ураган «Милтон» достиг побережья американского штата Флорида и обрушился на прибрежные территории, сообщает CBS со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Стихийное бедствие достигло западного побережья штата в районе Сиеста-Ки — барьерного острова, почти примыкающего к материковой части Флориды. В момент обрушения на побережье ветер внутри урагана дул со скоростью около 193 км/ч.

Центр по наблюдению за ураганами предупредил жителей близлежащих районов о необходимости найти укрытие из-за «чрезвычайно опасных ветров ураганной силы».

Несмотря на то, что основной удар от урагана «Милтон» приняло на себя западное побережье Флориды, он привел к жертвам в доме престарелых в округе Сент-Луси на восточном побережье штата. Шериф округа сообщил, что есть «множественные жертвы» после того, как на восточное побережье обрушилась серия торнадо, передает Fox News.

Представитель округа Эрик Гилл заявил, что «десятки домов в округе Сент-Луси были повреждены, некоторые с катастрофическими повреждениями». Из-за природных катаклизмов число домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, превысило 1 млн, передает канал. По словам исполнительного директора Управления по чрезвычайным ситуациям Флориды Кевина Гатри, 125 домов в штате оказались разрушены.

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Ученые спорили, может ли ураган «Милтон» достичь несуществующей шестой категории, хотя научным сообществом определены только пять. Силу урагана определяют по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона. Ураган накануне усилился — скорость ветра превысила 252 км/ч, однако затем ослаб до третьей категории.

В конце сентября Флорида подверглась удару еще одного разрушительного урагана «Хелен». Его жертвами стали не менее 270 человек.

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