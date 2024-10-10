Из горящего «дома-корабля» в Москве спасли 14 человек

Сотрудники МЧС спасли 14 человек из горящего дома на Большой Тульской в Москве, известном как «дом-корабль» сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадавших осматривают врачи. В МЧС добавили, что самостоятельно на улицу вышли порядка 80 человек. Позднее в ведомстве сообщили, что ликвидировали открытое горение на площади 55 кв. м.

«Дом-корабль» — это 14-этажный жилой дом на юге Москвы, известный своей формой и большими размерами (длина здания составляет 400 м). В доме девять подъездов и 980 квартир.

По данным МЧС, пожар вспыхнул на шестом этаже здания рано утром 10 октября. Жильцы дома рассказали РЕН ТВ, что причиной пожара могло стать воспламенение проводки. Телеграм-канал SHOT и РЕН пишут, что пострадал по меньше мере один человек. Они публикуют кадры, как спасатели выносят на носилках жильца дома.