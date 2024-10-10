Самолет Air France оказался в небе во время атаки Ирана на Израиль

Авиакомпания Air France начала внутреннее расследование из-за пролета своего самолета над Ираком во время ракетного удара Ирана по Израилю вечером 1 октября, сообщает Reuters со ссылкой на перевозчика. TF1 Info писал, что пилоты «видели ракеты из кабины».

В Air France рассказали, что рейс из Парижа в Дубай пролетал над Ираком во время начала обстрела. «Не дожидаясь указаний от иракских властей, приняли решение приостановить полеты своих самолетов в воздушном пространстве страны с 17:00 (19:00 по мск)», — добавили там. Самолет покинул воздушное пространство Ирака незадолго до того, как власти страны официально закрыли его в 19:56 по мск.

Компания добавила, что во время атаки один из рейсов вернулся в Париж, а другой сделал дополнительную остановку в Дели, чтобы пополнить запас топлива для выполнения более длинного маршрута.

Ракетная атака Ирана началась вечером 1 октября и продолжалась около часа. Всего Иран запустил порядка 200 ракет. В Израиле заявили, что действия Ирана «будут иметь последствия». Министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что ответный удар будет «смертоносным, точным и особенно неожиданным».