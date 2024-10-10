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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль ударил по автомобильному заводу в Сирии

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные нанесли удар по автомобильному заводу в сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.

Под атаку также попал военный объект в Хаме, расположенном севернее Хомса, уточняет агентство. Al Hadath сообщил, что удар был нацелен на склады оружия сирийской армии. SANA пишет, никто не пострадал. Al Jazeera в то же время сообщила о четырех раненых.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировала удар.

Израиль ударил по Дамаску недалеко от посольства Ирана
Политика
Фото:Ammar Safarjalani / Xinhua / Global Look Press

Израиль регулярно атакует Сирию. Ранее, 8 октября, Израиль ударил по жилому дому в Дамаске. В результате погибли семь человек, включая женщин и детей, еще 11 пострадали. Al Hadath писал, что ЦАХАЛ атаковала здание, которое часто посещают лидеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «Хезболлы».

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