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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль ударил по Дамаску недалеко от посольства Ирана

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Палестино-израильский конфликт
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Global Look Press
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Global Look Press

Израильские военные нанесли удар по жилому дому в квартале Мезза на западе Дамаска, сообщают Al Hadath и SANA. Syria TV пишет, что недалеко от места атаки расположено посольство Ирана в Сирии.

По предварительным данным, погибли четыре человека. SANA пишет, что пострадали около десяти человек, в том числе женщины и дети — их доставили в больницу. Издания публикуют кадры пожара, вспыхнувшего в результате атаки. На месте работают полиция и спасатели.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировала удар.

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