Израиль ударил по Дамаску недалеко от посольства Ирана

Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Global Look Press

Израильские военные нанесли удар по жилому дому в квартале Мезза на западе Дамаска, сообщают Al Hadath и SANA. Syria TV пишет, что недалеко от места атаки расположено посольство Ирана в Сирии.

По предварительным данным, погибли четыре человека. SANA пишет, что пострадали около десяти человек, в том числе женщины и дети — их доставили в больницу. Издания публикуют кадры пожара, вспыхнувшего в результате атаки. На месте работают полиция и спасатели.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировала удар.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что спустя год после нападения ХАМАС его страна воюет «с осью зла Ирана» на семи фронтах. Речь идет о поддерживаемой Ираном «Хезболле» на севере, ХАМАС в Газе, хуситах в Йемене, «террористах» на Западном берегу и боевиках в Ираке и Сирии.