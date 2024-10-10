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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о работе ПВО в Киевской области

«Суспільне»: в Харькове прогремел взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине

В Киевской области сработала система противовоздушной обороны, сообщили в областной военной администрации. На момент публикации материала в регионе отменили воздушную тревогу.

Ранее этой ночью, по данным «Суспiльне», взрывы прогремели в Харькове. ТСН сообщил о взрывах в городе Кременчуг в Полтавской области.

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Фото:Maciek Musialek / Anadolu / Reuters

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