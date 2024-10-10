Власти сообщили о работе ПВО в Киевской области

В Киевской области сработала система противовоздушной обороны, сообщили в областной военной администрации. На момент публикации материала в регионе отменили воздушную тревогу.

Ранее этой ночью, по данным «Суспiльне», взрывы прогремели в Харькове. ТСН сообщил о взрывах в городе Кременчуг в Полтавской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.