Власти сообщили о работе ПВО в Киевской области
В Киевской области сработала система противовоздушной обороны, сообщили в областной военной администрации. На момент публикации материала в регионе отменили воздушную тревогу.
Ранее этой ночью, по данным «Суспiльне», взрывы прогремели в Харькове. ТСН сообщил о взрывах в городе Кременчуг в Полтавской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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