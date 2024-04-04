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Путин похвалил Алиханова за русскую косоворотку

Путин похвалил Алиханова за косоворотку и продвижение местных брендов

Путин похвалил Алиханова за русскую косоворотку
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Президент Владимир Путин похвалил за продвижение местных брендов главу Калининградской области Антона Алиханова, который пришел на церемонию открытия молодежных центров в косоворотке. Трансляция шла на сайте Кремля.

«Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку», — обратил внимание Путин.

«Ребят поддержать. Они меня попросили, сказали, наденьте что-нибудь темное, какую-нибудь рубаху. Ну вот, мерч «Шума» (молодежный центр в Калининграде)», — ответил губернатор.

На нем была косоворотка темно-синего цвета. Алиханов подчеркнул, что такие льняные рубашки шьют в регионе.

«Правильно! Надо бренды продвигать региональные, согласен полностью, хорошо», — добавил Путин.

В рамках церемонии новые молодежные центры открыли в 12 регионах. Президент назвал это «заметным и весомым» пополнением. Он добавил, что вскоре новые центры откроются в Запорожской и Херсонской областях.

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Владимир Путин Антон Алиханов Калининградская область
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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