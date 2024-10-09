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Экономика ,  
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Путин призвал удержать темпы роста промышленности

Промышленное производство в России растет, а обрабатывающие отрасли развиваются с опережением, заявил президент Владимир Путин. Он по видеосвязи проверил реализацию новых инвестиционных проектов в промышленности в нескольких регионах.

Рост промышленного производства с января по август по сравнению с 2023 годом составил 4,5%, а в обрабатывающих отраслях — 8,1%, отметил президент. «Это хороший показатель и, безусловно, нужно сделать все для того, чтобы удержать эти темпы», — подчеркнул он.

Путин заявил, что Россия не будет производить все товары сама
Экономика
Владимир Путин

По словам главы государства, власти продолжат совершенствовать механизмы поддержки производства, а также стимулировать внедрение передовых отечественных технологий и оборудования. Ключевая задача — расширить выпуск продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений, подчеркнул он.

В апреле президент подчеркивал, что Россия не обязана производить все необходимые ей товары и услуги самостоятельно и на своей территории, но создаваемое у себя должно основываться на отечественной технологической базе.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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