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В Гонконге коллекторы раскидали на улице деньги для поиска должника

В Гонконге коллекторы раскидали на улице деньги для поиска должника
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Коллекторы в Гонконге разбросали по улицам в общей сложности $128, чтобы вернуть долг с местного бизнесмена, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник в полиции.

К банкнотам по 10 гонконгских долларов (эквивалентно примерно $1,3) прикрепили уведомление с фотографией и личной информацией предпринимателя, не вернувшего деньги. Всего по району Сёнвань разбросали почти 100 таких уведомлений.

Источник издания уточнил, что потраченная на такую акцию сумма — около 1000 гонконгских долларов — была меньше, чем коллекторы могли заплатить за организацию назойливых звонков или порчи имущества бизнесмена.

Заявление по факту произошедшего в полицию подал 56-летний мужчина. Он собрал большую часть разбросанных наличных и принес в участок. Отделение уголовного розыска центрального округа Гонконга инициировало расследование и ищет машину, из которой раскидали деньги.

Средний платеж россиян коллекторам превысил 5 тыс. руб. в месяц
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Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

В начале 2024 года средний размер платежа должников в России в адрес коллекторов превысил 5 тыс. руб. в месяц. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в марте показатель достиг 5,3 тыс. руб. За январь—март средний платеж профессиональным взыскателям увеличился на 13,8%.

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Гонконг бизнесмен Долги коллектор
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