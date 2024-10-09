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Военная операция на Украине ,  
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Глава округа в Запорожье подписала контракт с Минобороны

Сюжет
Военная операция на Украине
Юлия Губанова
Юлия Губанова (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Глава Акимовского округа Запорожской области Юлия Губанова подписала контракт для прохождения службы в рядах Вооруженных сил России в зоне военной операции, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы области, Губанова — мастер спорта по стрельбе.

«Она будет проходить службу в военном отряде роботизированных электронных комплексов и систем «БАРС-Сармат» при управлении командирским отделением воздушной разведки «Ночные ведьмы 2.0», — написал Балицкий.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин подтвердил, что Губанова присоединилась к отряду «БАРС-Сармат». По словам Рогозина, подразделение названо в честь уроженки Запорожской области летчицы-героя Полины Осипенко.

В городе в Башкирии контракт с армией заключат мэр, военком и депутат
Политика
Азамат Юлдашбаев

Российские чиновники периодически сообщают о желании уйти добровольцами на военную операцию. В частности, в сентябре мэр города Сибая в Башкортостане Азамат Юлдашбаев заключил контракт с Минобороны на отправку в зону проведения военной операции. Кроме того, в зону боевых действий на Украине уехали военком города Ринат Забиров и депутат совета Сибая Ахат Асылбаев.

В конце августа начальник отдела правового обеспечения государственно-правового управления белгородской администрации Андрей Чарыков заявил об отправке в зону боевых действий. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что Чарыков и так долгое время находился в приграничье, а также поблагодарил его за работу и пожелал выполнения боевых задач.

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Военная операция на Украине Запорожская область Минобороны
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