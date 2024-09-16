 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Сибая заключит контракт на службу в зоне военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине

Мэр города Сибая в Башкортостане Азамат Юлдашбаев намерен заключить контракт с Минобороны на отправку в зону проведения военной операции, сообщил РБК Уфа первый заместитель главы администрации города Сергей Озерцов.

Кроме того, в зону боевых действий на Украине уедут военком города Ринат Забиров и депутат совета Сибая Ахат Асылбаев.

По словам Озерцова, чиновники уже выехали на место, но еще не подписали необходимые документы.

«Ориентир — 20 сентября заключат контракт, скорее всего, на полгода», — рассказал первый вице-мэр Сибая.

По словам Озерцова, он будет исполнять обязанности главы администрации города.

Юлдашбаев возглавляет Сибай с конца июня 2022 года. Зимой того же года он принес в жертву барана, помолился в мечети и заказал православную службу для участвующих в военной операции бойцов.

Белгородский чиновник ушел добровольцем на военную операцию
Политика
Андрей Чарыков (справа)&nbsp;

Российские чиновники периодически сообщают о желании уйти добровольцем на военную операцию. В частности, в конце августа начальник отдела правового обеспечения государственно-правового управления белгородской администрации Андрей Чарыков заявил об отправке в зону боевых действий.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что Чарыков и так долгое время находился в приграничье, а также поблагодарил его за работу и пожелал выполнения боевых задач. Чиновник присутствовал на совещании, они с губернатором пожали друг другу руки.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Башкортостан Военная операция на Украине Минобороны

Материалы по теме
Белгородский чиновник ушел добровольцем на военную операцию
Политика
Мэр Петрозаводска решил поехать на спецоперацию добровольцем «Ахмата»
Политика
Первый вице-премьер Забайкалья поедет на военную операцию добровольцем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
В Грузии прошли протесты после слов Иванишвили о конфликте с ОсетиейПолитика, 01:40
Как россияне взяли рекордный объем микрозаймов. ИнфографикаФинансы, 01:30
Стали известны детали предполагаемой попытки покушения на ТрампаПолитика, 01:27
Мэр Сибая заключит контракт на службу в зоне военной операцииПолитика, 01:14
Сенатор Грэм рассказал о хорошем настроении Трампа после стрельбыПолитика, 00:52
В Ростовской области потушили пожар на складе стройматериаловОбщество, 00:26
ФБР расценило инцидент у гольф-клуба Трампа как попытку покушения на негоПолитика, 00:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эстонский акробат первым в истории перешел по канату из Азии в ЕвропуОбщество, 00:04
Трамп заявил, что «цел и невредим»Политика, 15 сен, 23:42
Шольц заявил о долгой борьбе с обходом санкций против РоссииПолитика, 15 сен, 23:39
NYPost узнала, что у гольф-клуба Трампа стреляли агенты Секретной службыПолитика, 15 сен, 23:11
В Нижегородской области загорелся полигон ТБО на площади 30 тыс. кв. мОбщество, 15 сен, 23:11
В Абхазии погиб упавший со скалы турист из РоссииОбщество, 15 сен, 22:50
Сын Трампа сообщил о задержании стрелявшего у гольф-клуба его отцаПолитика, 15 сен, 22:24