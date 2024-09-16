Мэр Сибая заключит контракт на службу в зоне военной операции

Мэр города Сибая в Башкортостане Азамат Юлдашбаев намерен заключить контракт с Минобороны на отправку в зону проведения военной операции, сообщил РБК Уфа первый заместитель главы администрации города Сергей Озерцов.

Кроме того, в зону боевых действий на Украине уедут военком города Ринат Забиров и депутат совета Сибая Ахат Асылбаев.

По словам Озерцова, чиновники уже выехали на место, но еще не подписали необходимые документы.

«Ориентир — 20 сентября заключат контракт, скорее всего, на полгода», — рассказал первый вице-мэр Сибая.

По словам Озерцова, он будет исполнять обязанности главы администрации города.

Юлдашбаев возглавляет Сибай с конца июня 2022 года. Зимой того же года он принес в жертву барана, помолился в мечети и заказал православную службу для участвующих в военной операции бойцов.

Российские чиновники периодически сообщают о желании уйти добровольцем на военную операцию. В частности, в конце августа начальник отдела правового обеспечения государственно-правового управления белгородской администрации Андрей Чарыков заявил об отправке в зону боевых действий.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что Чарыков и так долгое время находился в приграничье, а также поблагодарил его за работу и пожелал выполнения боевых задач. Чиновник присутствовал на совещании, они с губернатором пожали друг другу руки.